Двое россиян погибли в ДТП с военным грузовиком на трассе «Нарва» под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает 47news со ссылкой на Госавтоинспекцию по Ленинградской области.

Инцидент произошел около 11 часов утра на 98-м километре трассы «Нарва». Около деревни Большие Озертицы легковой автомобиль решил обогнать военный грузовик и по касательной его задел. Машину отбросило на встречную полосу прямо под колеса фуры.

Согласно предварительным данным, в легковушке погибли два человека, женщину-водителя госпитализировали с травмами. Ее состояние уточняется.

Ранее 21 декабря в Москве на съезде с Третьего транспортного кольца (ТТК) столкнулись 10 автомобилей, по другой информации, число попавших в ДТП машин достигло 18.

Виновником массового ДТП стал водитель минивэна 34-летний Павел Середнев, который, по предварительным данным, был в состоянии наркотического опьянения.