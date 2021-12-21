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Спорт

Появились подробности избиения российского фигуриста-чемпиона

Избитый российский фигурист Дмитрий Соловьев получил тяжелую травму головы

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Появились подробности избиения олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Об этом сообщается в Telegram-канале «Матч ТВ».

Спортсмен получил тяжелую травму головы. Он находится в состоянии средней тяжести. Об этом представителю канала сообщила российская керлингистка Анна Сидорова. Она направилась в больницу к Соловьеву.

О нападении на Соловьева стало известно ранее 21 декабря. 32-летний фигурист вступился за Сидорову, после чего был атакован. Он находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы. Нападавшие были задержаны на месте.

Соловьев известен по выступлениям в танцах на льду в паре с Екатериной Бобровой. Они становились олимпийскими чемпионами в 2014 году, а на соревнованиях в Пхенчхане выиграли серебро.

Николай Костюков
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