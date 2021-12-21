Райана Рейнольдса принимали за Бена Аффлека и спрашивали про Дженнифер Лопес

Американский актер Райан Рейнольдс пожаловался, что его путают с Беном Аффлеком и Райаном Гослингом. Подкаст с участием звезды «Дэдпула» Dear Hank & John был опубликован на Apple Podcats.

Он рассказал, что в пиццерии его часто принимали за Аффлека и спрашивали, как дела у Дженнифер Лопес. «А я отвечаю: "Отлично, хорошо". Беру пиццу и ухожу», — рассказал Рейнольдс. Артист пояснил, что ходит в это заведение в Нью-Йорке много лет, но при этом никогда не исправляет людей, которые путают его с Аффлеком.

По словам Рейнольдса, отличить его от Гослинга довольно легко из-за светлых волос. Он также порадовался, что именно Гослингу досталась роль в «Дневнике памяти». «[Со мной] было бы хуже. Я тебе точно говорю. Это было бы невозможно смотреть», — считает актер.

В прошлом году Хью Джекман и Райан Рейнольдс «повздорили» во имя благотворительности. В опубликованном в сети ролике артисты сидят в креслах на фоне камина и рождественских украшений. Они заявляют, что праздники — время просить прощения, и напоминают о своих старых разногласиях.

«Хью, извини, что показал, какой ты монстр», — говорит Рейнольдс. «Все, не считая Райана, простите меня, что ввязался в общение с человеком такого уровня эмоциональной зрелости», — продолжает Джекман. Его коллега отвечает, что «прощение отстой», и предлагает позволить людям выбрать победителя. Затем актеры начинают соревноваться, и каждый из них рассказывает о благотворительных организациях, которые стоит поддержать.