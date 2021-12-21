Россиянам назвали лучшую комбинацию вакцин для высокого иммунного ответа

Лучший иммунный ответ по выработке антител может дать комбинация вакцин от COVID-19, созданных на разных платформах. Такое мнение выразил вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев. Его слова во вторник, 21 декабря, приводит URA.RU в своем Telegram-канале.

В качестве примера самых эффективных комбинаций ученый назвал сочетание двухфазного российского «Спутника V» c препаратом от Pfizer или Moderna. По его словам, повторная вакцинация другой вакциной дает лучший «антительный ответ».

«Эти вакцины принципиально разных типов, они не конферируют друг с другом и усиливают иммунный ответ», — пояснил эксперт.

По данным оперштаба на 17 декабря, коллективный иммунитет к коронавирусу в России превысил 58 процентов. Двумя компонентами вакцины привито 70 831 362 человека. 20 декабря общее число заражений за все время пандемии в стране составило 10 241 812.