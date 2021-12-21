В Минздраве призвали пересмотреть особенности вакцинации от коронавируса

Особенности вакцинации от коронавируса следует пересмотреть. К этому призвал глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, его слова передает ТАСС.

Министр также добавил, что ревакцинация позволяет добиться высокого уровня антител в крови, что защищает организм в том числе от омикрон-штамма коронавируса. По его словам, повторную прививку прошли уже 10 миллионов россиян, а хотя бы первый элемент вакцины получили 76 миллионов. Ставить бустерную дозу можно через шесть месяцев после курса вакцинации, уточнил Мурашко.

«Вакцинация вакциной "Гам-Ковид-Вак" («Спутник V» — прим. «Ленты.ру») в сочетании с ревакцинацией вакциной "Спутник Лайт" позволяет значительно профилактировать и защитить население от новой коронавирусной инфекции, в том числе, как я уже сказал, штамма "омикрон"», — уточнил министр.