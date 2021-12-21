В Госдуме признали невозможным реанимировать накопительную часть пенсий

Замороженную накопительную часть пенсий невозможно реанимировать, рассказала «Ленте.ру» член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Замороженная часть уже не реанимируется. Невозможно по тому же самому порядку отработать замороженную на восемь лет накопительную часть пенсии. Это достаточно сложный процесс, поэтому мы вынуждены экономить трансферты из федерального бюджета, поскольку 772 миллиарда рублей, по оценкам, остается в солидарной части и относится на лицевые счета застрахованных», — отметила депутат.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсий до 2024 года. Накопительная пенсия остается замороженной с 2014 года, то есть отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6 процентов от заработной платы направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.

Раньше россияне могли сами решать: передавать деньги в страховую часть или направлять средства на формирование накоплений.

