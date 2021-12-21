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Умерли двое попавших под лавину российских военных

Двое попавших под лавину в Южной Осетии российских военных умерли

Фото: Pixabay

Двое российских военных, попавших под лавину в Южной Осетии, умерли. Об этом сообщает Минздрав республики, пишет ТАСС.

«Скончался [второй военный], не довезли до больницы», — заявил собеседник агентства. Еще двое в больнице, одного ищут, сообщили в Минздраве республики.

Вечером 21 декабря сообщалось, что в Южной Осетии охраняющие Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали российские военнослужащие попали под снежную лавину. Отмечается, что всего под лавину попали пятеро военных.

Ранее в Сочи с 20 по 22 декабря из-за лавинной опасности в горах было объявлено штормовое предупреждение. В МЧС России напомнили, что, выходя в горы, нужно следить за изменением погоды и знать места возможного схода снежных лавин. При крутизне более 45 градусов лавины сходят при каждом снегопаде, напомнили в МЧС.

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Марина Совина
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