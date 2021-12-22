«Аэрофлот» начнет летать из Санкт-Петербурга в Хургаду

«Аэрофлот» с 25 декабря открывает прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Хургаду. Рейсы будут выполняться на комфортабельных самолетах Airbus A320, говорится в сообщении перевозчика.

Хургада стала вторым курортным направлением в Египте, куда «Аэрофлот» открыл регулярные рейсы из Северной столицы. С 20 декабря авиакомпания уже выполняет рейсы в Шарм-эль-Шейх, расширяя возможности для путешествий на тёплые морские побережья жителям Северо-Западного региона России.

Билеты уже доступны для бронирования.

«Аэрофлот» также обращает внимание пассажиров на необходимость ознакомления с актуальными данными о действующих правилах въезда для пассажиров международных рейсов.