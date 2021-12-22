Задержанный по подозрению в получении взятки мэр Краснодара вернулся к работе

Новый мэр Краснодара Андрей Алексеенко, ранее задержанный по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, продолжает исполнять свои служебные обязанности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в городской администрации.

Уточняется, что после допроса глава Краснодара вернулся на рабочее место.

Ранее 22 декабря сообщалось, что Алексеенко оказался под следствием на основании материалов проверки ФСБ. Градоначальник вменяется совершение преступления в период, когда он занимал пост первого заместителя главы администрации Краснодарского края.

По данным СКР, посредник передал ему дорогостоящее оружие за выдачу заключения о приемке построенного с нарушениями многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара.