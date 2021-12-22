Шлеменко отреагировал на избиение фигуриста-чемпиона в Москве

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко назвал слабаками напавших на фигуриста, олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева. Спортсмен отреагировал на инцидент в интервью «Спорт-Экспрессу».

По словам россиянина, позорно нападать втроем на одного. «За такое нужно отвечать по всей строгости закона. Если есть видео, на котором видно, что больше, чем один, человек избивает жертву, то это должно быть отягчающим обстоятельством», — добавил Шлеменко.

21 декабря Соловьев был избит в Москве тремя мужчинами после того, как вступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову. Момент нападения запечатлела камера видеонаблюдения, злоумышленников задержали.

Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Фигуристы стали олимпийскими чемпионами 2014 года и серебряными призерами Игр-2018 в командных соревнованиях.