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69-я параллель

В России появился самый северный крытый бассейн

Глава Минобороны Шойгу: в России появился первый в мире крытый бассейн за 80-й параллелью

Кадр: телеканал «Звезда»

В России появился самый северный крытый бассейн в мире, его построили за 80-й параллелью. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на пленарном заседании Общественного совета при военном ведомстве, его слова передает «Интерфакс».

«На острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа введен в эксплуатацию первый в мире крытый бассейн за 80-й параллелью», — отметил он во время разговора о развитии Арктической зоны.

Глава Минобороны также сообщил, что российские военнослужащие в рамках экологической очистки Арктической зоны за год вывезли из региона 3200 тонн металлолома. Всего с начала работ, по его словам, на материк переправлено более 28 тысяч тонн.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому утверждается комплексный план развития Норильска до 2035 года. На реализацию программы будет потрачено 120 миллиардов рублей.

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Никита Абрамов
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