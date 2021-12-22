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В Белоруссии сообщили о колоссальном снижении заболеваемости COVID-19

Власти белорусского региона заявили о колоссальном снижении заболеваемости коронавирусом

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Власти Гомельской области Белоруссии сообщили о колоссальном снижении заболеваемости COVID-19, передает БЕЛТА.

«Мы сегодня имеем 23 процента к уровню этой волны», — заявил зампред Гомельского облисполкома Владимир Привалов на встрече с президентом Александром Лукашенко.

По его словам, более половины жителей региона привиты первым компонентом вакцины.

Лукашенко в свою очередь заявил, что Белоруссия смогла справиться с тяжелыми периодами пандемии как ни одна другая страна. На Западе наблюдается высокая смертность от коронавируса, поскольку система здравоохранения не справляется с наплывом больных, утверждает он.

«Частная собственность в здравоохранении к этому привела: есть деньги — лечим, нет денег — до свидания. Разве у нас такое было даже в самые сложные времена?» — заявил Лукашенко.

По последним данным, в Белоруссии с начала пандемии заразились коронавирусом более 686 тысяч человек, умерли 5415. В стране не вводили жесткие карантинные ограничения, Лукашенко объяснял это экономическими причинами.

При этом в октябре в республике приостанавливали оказание плановой медицинской помощи из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

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София Сарджвеладзе
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