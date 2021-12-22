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Американские врачи раскритиковали Байдена за пассивную борьбу с пандемией

Axios: врачи в США упрекнули администрацию Байдена за медленную борьбу с COVID-19

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американские врачи раскритиковали администрацию президента США Джо Байдена за пассивную борьбу с пандемией COVID-19. Об этом сообщает Axios.

Несмотря на сообщение о том, что Белый дом планирует закупить 500 миллионов тестов на коронавирус для бесплатной раздачи американским гражданам, многие эксперты упрекнули власти в промедлении.

«Это, конечно, отлично, но было бы лучше, если бы об этом задумались месяц назад», — прокомментировала меры правительства врач скорой помощи и декан Школы общественного здравоохранения Университета Брауна Меган Рэнни.

По мнению работников здравоохранения, недостаточен и объем закупаемых тестов. Они указали, что при нынешней нехватке средств индивидуального тестирования эффективность их использования снижается, учитывая, что в США проживают 330 миллионов человек.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что новый омикрон-штамм стал доминирующим в Соединенных Штатах. Он призвал граждан страны вакцинироваться, заявив, что без прививки есть риск оказаться в госпитале или даже умереть из-за COVID-19.

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Анжелика Бережная
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