Британия отправила борцов с киберпреступностью на Украину для защиты от России

Великобритания отправила специалистов по борьбе с киберпреступностью на Украину для защиты от потенциальных атак со стороны России. Об этом пишет The Times.

Отмечается, что ранее такой шаг предприняли США, британцы направились туда вместе с американскими коллегами.

Специалисты должны обеспечить защиты значимых инфраструктурных объектов в случае якобы планируемого вторжения России на территорию Украины.

Ранее издание The New York Times сообщило, что США и Великобритания тайно отправили на Украину специалистов по кибербезопасности, чтобы защитить страну от российской агрессии в цифровом пространстве.

Официальные лица в американской контрразведке заявили, что нападая на украинскую инфраструктуру, Кремль якобы намеревается дестабилизировать ситуацию в стране и подорвать легитимность действующего президента Украины Владимира Зеленского.

