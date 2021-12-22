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Британия отправила борцов с киберпреступностью на Украину для защиты от России

The Times: британские специалисты по борьбе с кибепреступностью были направлены на Украину

Фото: Pixabay

Великобритания отправила специалистов по борьбе с киберпреступностью на Украину для защиты от потенциальных атак со стороны России. Об этом пишет The Times.

Отмечается, что ранее такой шаг предприняли США, британцы направились туда вместе с американскими коллегами.
Специалисты должны обеспечить защиты значимых инфраструктурных объектов в случае якобы планируемого вторжения России на территорию Украины.

Ранее издание The New York Times сообщило, что США и Великобритания тайно отправили на Украину специалистов по кибербезопасности, чтобы защитить страну от российской агрессии в цифровом пространстве.

Официальные лица в американской контрразведке заявили, что нападая на украинскую инфраструктуру, Кремль якобы намеревается дестабилизировать ситуацию в стране и подорвать легитимность действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Марина Совина
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