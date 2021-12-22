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России предрекли бум продаж одного типа жилья

«Ъ»: в 2022 году россияне могут взять вдвое больше кредитов на частные дома

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Российские банки предрекают бум продаж частных домов. Специалисты полагают, что в 2022 году жители страны возьмут вдвое больше кредитов на этот тип жилья, пишет «Коммерсантъ».

В ближайшие пять лет выдача ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) может вырасти с текущих два-четыре процента, до 20 процентов от общего объема запросов. По оценкам ВТБ, в 2021 году на частные дома в банке выдадут 20 миллиардов рублей, а в 2022-м объем кредитования может удвоиться. Росту сегмента, по мнению аналитиков, способствует расширение льготных ипотечных программ на ИЖС и планируемое применение эскроу-счетов для финансирования такого типа проектов.

В банке «Дом.рф» также ожидают удвоение доли кредитов на частные дома. В Сбербанке признали рост спроса на ИЖС, однако отметили, что пока предложение на рынке ограничено. По словам представителей компании, развить сегмент поможет улучшение инфраструктуры рядом с поселками — строительство дорог, проведение воды и газа.

По оценкам «Дом.рф», с января по ноябрь 2021 года в эксплуатацию ввели почти 46 миллионов квадратных метров частных домов — на 35 процентов больше, чем годом ранее. Этот показатель более чем вдвое превышает рост сегмента многоквартирных домов — в аналогичный период появилось 35,7 миллиона квадратных метров такой недвижимости (на 15 процентов больше, чем в 2020-м).

Однако российские банки до сих пор считают частные дома рискованным продуктом для кредитования, поэтому процентная ставка по ипотеке на такую недвижимость значительно выше, чем на квартиры. Аналитики Moody's связывают это с нехваткой в ИЖС девелоперов с хорошей кредитной историей.

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Кроме того, с ростом цен на недвижимость и увеличением процентных ставок платежеспособность населения может снизиться — это окажет давление на рынок частных домов. Тем не менее специалисты видят перспективы роста ИЖС в силу повышенного спроса населения на загородные дома в условиях пандемии.

Ранее эксперты назвали регионы России с рекордно подорожавшими частными домами. Лидером по росту цен стал Краснодарский край — там этот тип жилья подорожал на 42,6 процента. Следом идут Амурская область (39,6 процента), Тыва (39,5 процента), Хакасия (35,5 процента), Томская область (плюс 31,2 процента), Республика Алтай (30,6 процента).

Нина Ташевская
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