России предрекли бум продаж одного типа жилья

Российские банки предрекают бум продаж частных домов. Специалисты полагают, что в 2022 году жители страны возьмут вдвое больше кредитов на этот тип жилья, пишет «Коммерсантъ».

В ближайшие пять лет выдача ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) может вырасти с текущих два-четыре процента, до 20 процентов от общего объема запросов. По оценкам ВТБ, в 2021 году на частные дома в банке выдадут 20 миллиардов рублей, а в 2022-м объем кредитования может удвоиться. Росту сегмента, по мнению аналитиков, способствует расширение льготных ипотечных программ на ИЖС и планируемое применение эскроу-счетов для финансирования такого типа проектов.

В банке «Дом.рф» также ожидают удвоение доли кредитов на частные дома. В Сбербанке признали рост спроса на ИЖС, однако отметили, что пока предложение на рынке ограничено. По словам представителей компании, развить сегмент поможет улучшение инфраструктуры рядом с поселками — строительство дорог, проведение воды и газа.

По оценкам «Дом.рф», с января по ноябрь 2021 года в эксплуатацию ввели почти 46 миллионов квадратных метров частных домов — на 35 процентов больше, чем годом ранее. Этот показатель более чем вдвое превышает рост сегмента многоквартирных домов — в аналогичный период появилось 35,7 миллиона квадратных метров такой недвижимости (на 15 процентов больше, чем в 2020-м).

Однако российские банки до сих пор считают частные дома рискованным продуктом для кредитования, поэтому процентная ставка по ипотеке на такую недвижимость значительно выше, чем на квартиры. Аналитики Moody's связывают это с нехваткой в ИЖС девелоперов с хорошей кредитной историей.

Кроме того, с ростом цен на недвижимость и увеличением процентных ставок платежеспособность населения может снизиться — это окажет давление на рынок частных домов. Тем не менее специалисты видят перспективы роста ИЖС в силу повышенного спроса населения на загородные дома в условиях пандемии.

Ранее эксперты назвали регионы России с рекордно подорожавшими частными домами. Лидером по росту цен стал Краснодарский край — там этот тип жилья подорожал на 42,6 процента. Следом идут Амурская область (39,6 процента), Тыва (39,5 процента), Хакасия (35,5 процента), Томская область (плюс 31,2 процента), Республика Алтай (30,6 процента).