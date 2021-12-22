Лавров уговорил главу МИД Германии приехать в Россию

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок планирует посетить Россию. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

«Я встречался с Анналеной Бербок в Стокгольме, мы неплохо поговорили, короткая встреча была по понятным причинам. Естественно, я подтвердил ей приглашение посетить Россию, она собирается это сделать», — сказал Лавров.

Анналена Бербок приняла дела и должность главы внешнеполитического ведомства Германии 8 декабря 2021 года, вместе с другими членами кабинета министров Олафа Шольца — нового немецкого канцлера. Бербок уже посещала Россию в апреле 2017 года.