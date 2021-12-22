Блогерша раскрыла три распространенные причины выпадения волос

Блогерша раскрыла три распространенные привычки, которые приводят к выпадению волос у женщин. Соответствующее видео появились в TikTok.

На размещенных в сети кадрах блогерша под именем Австралийская Рапунцель (The Aussie Rapunzel) наглядно продемонстрировала действия, которые становятся причиной выпадения волос. Одним из таких является сворачивание их в пучок в то время, когда они мокрые. По словам девушки, это приводит к ломкости.

На следующем кадре она показала неправильный способ сушки волос: героиня материала принялась протирать пряди полотенцем. Она объяснила, что эти действия могут привести к разрушению структуры волос. Наконец, блогерша отметила, что не следует собирать волосы в тугой хвост с помощью обычной резинки, поскольку из-за оказываемого давления они также начинают выпадать.

Публикация стала вирусной и набрала почти 240 тысяч просмотров. Подписчики принялись обсуждать упомянутые привычки в комментариях. «К сожалению, я нарушаю все правила», «Я чирлидер, поэтому мне необходимо собирать волосы в тугой хвост», «Спортсменкам особенно тяжело избавиться от этих привычек», — высказывались они.

Ранее в декабре Австралийская Рапунцель раскрыла главную ошибку при расчесывании волос. Она заверила зрителей, что их нельзя расчесывать, пока они мокрые. «В этот момент волосы становятся наиболее хрупкими, поэтому под воздействием расчески они могут стать ломкими», — пояснила блогерша.