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Мать придумала способ отомстить сыну за плохо помытую посуду и восхитила сеть

Пользовательница Reddit рассказала, что отключила сыну горячую воду за плохое мытье посуды

Фото: Globallookpress.com

Пользовательница Reddit под ником One_Science8349 придумала необычный способ отомстить сыну-подростку за то, что он плохо помыл посуду. Женщина рассказала, что решила отключить ребенку горячую воду в душе, пока он мылся. Ее поступок восхитил некоторых пользователей сети.

Мать пожаловалась, что недавно ее сын повел себя очень плохо. Как-то вечером женщина попросила подростка помыть кастрюли и сковородки после ужина, но он выполнил это задание наполовину, затем объявил, что закончил, и пошел в душ. Рассказчица дождалась, когда он начнет мылить голову и специально запустила стирку одежды при высокой температуре. Также она начала мыть оставшуюся грязную посуду в горячей воде.

«Моя месть была успешной, потому что в итоге подросток мылся под холодным душем. Не связывайся со мной, юнец!» — написала женщина.

Пост матери набрал больше трех тысяч реакций. Большинство пользователей оценили идею авторши поста. «Наполовину помытая посуда равна наполовину принятому душу. Все абсолютно честно», «Это прекрасно! В следующий раз, когда мой младший брат будет плохо себя вести, я сделаю так же», «Потрясающая и безобидная месть!» — отметили комментаторы.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как попросила мать снять ее на телефон и случайно показала фотографию, которая была предназначена для бойфренда. Девушка призналась, что после случившегося ей было так стыдно, что она даже начала считать дни до отъезда из дома родителей.

Евгения Наумова
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