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В центре Москвы избили топ-менеджера «Ростелекома»

MK.RU: топ-менеджера «Ростелекома» Зимина избили в гостинице в центре Москвы

Фото: Shutterstock

Топ-менеджера компании «Ростелеком» Игоря Зимина избили в гостинице в центре Москвы. Об этом в среду, 22 декабря, пишет MK.RU.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на среду, 22 декабря, в баре гостиницы «Crowne Plaza» на Озерковской набережной. 41-летний вице-президент компании по прикладным проектам сделал замечание неизвестному мужчине, который некультурно себя вел. В ответ дебошир несколько раз ударил его по лицу. Пострадавший обратился в полицию.

21 декабря в центре Москвы двое молодых людей избили российского фигуриста и олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева, который вступился за свою спутницу — известную керлингистку, двукратную чемпионку Европы Анну Сидорову. Позднее стало известно, что полиция задержала подозреваемых в совершении преступления. Уточнялось, что они учатся на первом курсе юридического факультета в Чите.

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Евгения Куликова
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