В квартире в Дагестане взорвался газ

В дагестанском городе Каспийск произошел взрыв газа в квартире жилого дома. Пострадали три человека, в том числе ребенок. Несущие конструкции дома не повреждены. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).

«Взрыв газовоздушной смеси раздался в квартире на третьем этаже десятиэтажного дома в Каспийске. Ожоги получили три человека, включая ребенка. Они госпитализированы в Махачкалинскую больницу», — приводит агентство данные ЕДДС.

Отмечается, что пожара после взрыва не возникло. Поврежден был только оконный проем в эпицентре взрыва. В оперативном штабе на месте происшествия «Интерфаксу» сообщили, что среди приоритетных версий случившегося рассматривают неисправность газового оборудования и нарушение техники безопасности при пользовании котлом.

Накануне взрыв газа произошел в квартире жилого дома в Калуге. Тогда пострадал один человек, никто не погиб. После взрыва на втором этаже дома возник пожар, из-за ударной волны в нескольких квартирах выбило стекла.