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КГБ Белоруссии задержал россиянина по делу о терроризме

В Белоруссии задержали гражданина России, совершившего поджог милицейского автомобиля

Фото: Василий Федосенко / Reuters

В Гомельской области Белоруссии был задержан гражданин России, которого силовики заподозрили в поджоге милицейского автомобиля и повреждении колес около 40 троллейбусов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника управления Комитета государственной безопасности по региону (КГБ) Александра Мельникова.

Он не назвал имени россиянина, однако отметил, что тот имел вид на жительстве в Гомеле и совершил преступление по экстремистским мотивам. «В настоящее время управлением в отношении данного лица расследуется уголовное дело по факту акта терроризма», — сказал Мельников.

По его словам, задержанный действовал исключительно из политических соображений и стремился «остановить движение общественного транспорта». О мере пресечения для россиянина и других деталях уголовного дела пока не сообщалось.

Ранее белорусские силовики отправили под суд 21-летнего россиянина «за причинение вреда национальной безопасности». По данным спецслужб, молодой человек разместил несколько сообщений в Telegram с призывами к насильственным действиям и «формировал отрицательный образ представителей власти» у других пользователей.

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Алевтина Запольская
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