Нижегородские ученицы заняли призовые места в творческом конкурсе в Южной Корее

Две нижегородские школьницы заняли призовые места в Международном конкурсе юных художников, проходившем в онлайн-формате в городе Сувон, Южная Корея. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнего Новгорода.

«Всего в Сувон направили 28 художественных работ на тему "Мой город" от учащихся начальной школы и среднего звена. По замыслу организаторов конкурса, картины участников должны были познакомить жителей города Сувон с его городами-побратимами и их достопримечательностями», — рассказал директор департамента общественных отношений Руслан Бадретдинов.

Он добавил, что участницы из России представили иностранным зрителям Кремль, нижегородского оленя, Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, фабрику «Маяк», волжские пейзажи и другие объекты. Второе место завоевала работа ученицы школы №77 Софии Семакиной «Нижегородский олень», третье место — работа «Два мира» ученицы школы №135 Маргариты Корьевой.

Бадретдинов вручил победителям памятные подарки и дипломы от мэрии города Сувон. Кроме того, всем нижегородским участникам творческого конкурса передали соответствующие сертификаты.

Отмечается, что побратимские отношения между Нижним Новгородом и городом Сувон (Республика Корея) были установлены в 2005 году. Основные направления сотрудничества — экономика, культура, образование, молодежная политика, спорт.

Ранее сообщалось, что школьники из Татарстана завоевали медали на румынском турнире по информатике. В общей сложности ученики получили две золотые, шесть серебряных и три бронзовые медали, что является лучшим результатом за всю историю участия команд из Татарстана в данном мероприятии.