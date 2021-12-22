Петербург обогнал Москву по количеству заражений коронавирусом
В Санкт-Петербурге выявили больше случаев COVID-19, чем в Москве
В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали больше случаев COVID-19, чем в Москве. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
За минувшие 24 часа в городе выявили 2166 случаев коронавируса. В Москве за тот же период обнаружили 1904 случая. Днем ранее в Петербурге было зафиксировано 2075 случаев заболевания COVID-19.
В России за минувшие сутки выявили 25 264 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии выросло до 10 292 983.
За сутки скончались 1 020 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 300 269 человек.
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