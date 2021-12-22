Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Ивлеева показала свою квартиру в Москве

Блогер Анастасия Ивлеева показала квартиру в Москве за несколько десятков миллионов рублей

Фото: НАСТЯ ИВЛЕЕВА / Youtube

Блогер Анастасия Ивлеева показала квартиру в Москве стоимостью в несколько десятков миллионов рублей. О своем жилье она рассказала на YouTube-канале.

Обзор квартиры Ивлеева начала с елки и призналась, что именно этот новогодний элемент вдохновил ее показать недвижимость. Блогер рассказала, что в помещениях много винтажных вещей — например, вешалка из 70-х годов. Также Ивлеева показала стул итальянского производства.

Рядом с елкой она организовала «новогодний уголок», где стоят просторный диван с подушками и табурет, который можно использовать как подставку для журналов. На стене висят цветочные горшки — они пустуют, так как все растения умерли. «Я не знаю, как за ними ухаживать», — призналась Ивлеева и добавила, что цветы ей все равно не нравились.

Материалы по теме:
«Безумное было время» Как обычный дом попал на «самую жуткую картину» Америки
«Безумное было время»Как обычный дом попал на «самую жуткую картину» Америки
12 декабря
«Почему я не сделала этого раньше?» Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
«Почему я не сделала этого раньше?»Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
2 марта

Также блогер показала широкий обеденный стол и стулья — также итальянского производства. Квартира выполнена в основном в светлых тонах. На одной из стен у Ивлеевой висит проектор, который позволяет организовать в квартире домашний кинотеатр.

В октябре стало известно, что после развода с рэп-исполнителем Элджеем (Алексеем Узенюком) Ивлеевой достался роскошный особняк в Подмосковье. Артисту после разрыва с супругой остались лишь два автомобиля: внедорожник Hummer H2 и BMW i8.

Александра Мирошникова
Обсудить
Последние новости
В России описали возможные сценарии конфликта с НАТО
Названы лучшие российские сериалы года по версии критиков
Пожизненный срок сочли единственным подходящим наказанием в деле MH17
Риск заражения коронавирусом в самолете повысился в два раза
В России построили первый завод по производству беспилотников
Лукашенко заявил о предотвращении терактов в Белоруссии
Автобус с пассажирами съехал в кювет после ДТП в Новой Москве
Ивлеева показала свою квартиру в Москве
Попова рассказала о состоянии зараженных омикроном россиян
В Минздраве заявили о добровольной вакцинации подростков от коронавируса
20-летний вратарь умер после столкновения с соперником во время матча
Идущие в Азию грузовые суда с газом экстренно сменили курс на Европу
Стройкам в России предрекли катастрофу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter