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Лавров заявил о попытках обвинить Россию в деле о крушении рейса MH17

Глава МИД Сергей Лавров: суд по MH17 предпринимает попытки обвинить во всем Россию

Фото: Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что суд в Гааге (Нидерланды) по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году пытается обвинить во всем российскую сторону. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы видим, конечно, попытки создать впечатление, будто это не уголовное дело, а государственная проблема, поскольку якобы Россия руководила этими людьми. Это абсолютно неприемлемо», — заявил глава МИД России. Он также отметил, что Москва непредвзято воспринимает этот процесс как уголовное дело и внимательно следит за ним.

«Когда будет оглашено решение, мы наверняка выскажемся на этот счет, а сейчас мы внимательно следим за процессом, прежде всего потому что речь идет о российских гражданах, которые являются подсудимыми на данном этапе», — добавил Сергей Лавров в интервью телеканалу RT по международной повестке дня.

21 декабря прокуратура Нидерландов обвинила Россию в причастности к авиакатастрофе 2014 года. Ведомство представило в суде материалы из соцсетей как доказательства причастности 53-й бригады российских Вооруженных сил (ВС) из Курска к катастрофе малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014-м.

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Николай Чигасов
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