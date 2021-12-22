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Пожизненный срок сочли единственным подходящим наказанием в деле MH17

Прокурор Риддербекс: требуем, чтобы каждого обвиняемого по MH17 приговорили к пожизненному

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Пожизненный срок является единственным подходящим наказанием для обвиняемых в деле о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014-м. Об этом заявила на слушаниях в Нидерландах прокурор Манон Риддербекс, ее слова передает ТАСС.

«Мы требуем, чтобы каждый из четверых обвиняемых был приговорен к пожизненному заключению», — подчеркнула Риддербекс. По информации издания, прокуратура сочла бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (более известного как Стрелков) и его подчиненных Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко виновными в катастрофе рейса MH17.

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Прокурор также потребовала, чтобы суд выдал ордер на арест подозреваемых в случае признания их виновными. Она отметила, что обвиняемые россияне живут в РФ, которая не экстрадирует своих граждан, а местоположение Харченко неизвестно. «Однако это не означает, что они навсегда останутся безнаказанными. Законы и договоры предоставляют обвиняемым возможность отбывать вынесенное голландским судом наказание за рубежом», — заключила Риддербекс.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что процесс в нидерландском суде по делу о катастрофе MH17 над Донбассом кишит двойными стандартами. В частности, он отметил, что от Киева не требуют раскрыть данные с радаров и предоставить записи переговоров диспетчеров с лайнера, а от США — показать якобы имеющиеся у них спутниковые снимки.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли.

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Екатерина Андреева
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