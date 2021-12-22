Мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров под видом подписки на услуги

Мошенники придумали новую схему обмана российских пенсионеров. Они предлагают им подписку на регулярное оказание услуг — например, ремонт окон, бытовой техники или батарей — по завышенным ценам. Об этом сообщают «Известия».

Под видом мастеров аферисты регулярно посещают своих жертв, а стоимость их работы может превышать сотни тысяч. Издание отмечает, что в одном из случаев смета составила 412 тысяч рублей.

Зачастую злоумышленники маскируются под созвучные названия уже существующих фирм. Специалисты настоящих компаний знают об этой проблеме и обрабатывают негативные отзывы в интернете, проверяют на соответствие, чтобы сохранить собственную репутацию. На самом деле мошенники оказывают услуги от лица фирм-однодневок.

«Известия» поясняют, что зачастую аферисты сами выводят из строя те или иные элементы в квартире, например, оконные ручки или поворотные механизмы под видом диагностики, показывают страшные кадры с детьми, выпавшими из окна и предупреждают, что у клиента может быть такая же ситуация, после чего уговаривают на срочный ремонт за большие деньги.

В такие фирмы приходят и честные мастера, которые ищут работу, но спустя несколько дне понимают, что происходит. Желающие заработать любой ценой остаются, остальные покидают сомнительную контору.

Одно из любимых занятий мошенников — это сервисное обслуживание окон, но есть также «абонентское обслуживание» батарей, бытовой техники, систем пожаротушения, газовых счетчиков. Также жертв обманывают на бессмысленных юридических услугах, в этой сфере провернуть аферу с не разбирающимся в вопросе человеком особенно легко, отмечают эксперты.

Вопросами роста числа афер озаботились и банки. «При снятии денежных средств в отделениях банка сотруднику на рабочем месте выводится сообщение о рисках социальной инженерии. Их необходимо озвучить клиенту. После диалога клиент принимает решение, проводить операцию или нет», — объяснила директор дивизиона «Забота о клиентах» Сбербанка Елена Левина.

Ранее россиян предупредили о том, что информацию, которую они оставляют в социальных сетях, могут использовать мошенники. Эксперты подчеркнули, что злоумышленники совершенствуют свои аферы и активно мониторят личные страницы потенциальных жертв. Это позволяет преступникам применять индивидуальный сценарий мошенничества, рассчитанный на конкретного человека.

