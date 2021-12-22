Названы самые распространенные схемы мошенничества на сервисах объявлений

Эксперты Роскачества назвали наиболее распространенные схемы мошенничества на сайтах с объявлениями. Специалисты отметили, что чаще всего аферисты используют три типовых схемы для обмана граждан. Об этом сообщается в пресс-релизе Роскачества, который поступил в «Ленту.ру» в среду, 22 декабря.

Чаще всего группы мошенников, орудующие на популярных сервисах объявлений, используют три схемы. В первом случае мошенник обманом убеждает жертву внести предоплату, показывая ему фейковые фотографии товара. Получив деньги, преступник ничего не отправляет покупателю.

Использовать эту схему можно тогда, когда клиент не пользуется встроенным сервисом доставки, а договаривается с продавцом напрямую, отмечает старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко. Кроме того, иногда мошенники, пользующиеся этой схемой, отправляют ссылки на фишинговые сайты, которые очень похожи на настоящие.

«Деньги уходят напрямую мошеннику, а после каждого списания выдается ошибка и просьба повторить отправку средств. Если у пользователя не подключены уведомления от мобильного банка, то многократное списание средств можно заметить не сразу», — предупредил Кузьменко.

Второй вид мошенничества нацелен на продавцов. Преступники под видом покупателей отправляют в чат с автором объявления ссылку на фишинговый сайт, якобы предназначенный для проведения безопасной сделки. После этого злоумышленники просят ввести данные банковской карты и уверяют, что на нее поступят средства, однако в действительности деньги не поступают, а списываются.

Третья схема похожа, как отмечает эксперт Роскачества, на самое часто встречающееся в России мошенничество. Речь идет о телефонном звонке от «службы безопасности» банка. Аферист в роли продавца убеждает покупателя, что для так называемой верификации сделки обязательно нужно «верифицировать карту» у службы безопасности сервиса объявлений. После этого покупателю звонит тот же мошенник, который, используя социальную инженерию, убеждает его назвать реквизиты банковской карты якобы для подтверждения покупки. Если человек сообщит данные карты, мошенник сразу спишет с нее деньги.

Чтобы не стать жертвой мошенничества, Кузьменко рекомендовал пользоваться встроенным сервисом доставки, не переходить по ссылкам от продавцов и не вводить данные своей карты на подозрительных сайтах. Кроме того, он посоветовал внимательно проверять адреса сайтов и никогда не называть реквизиты банковской карты по телефону незнакомым людям.

Ранее россиян предупредили о новой опасной схеме онлайн-мошенников: киберпреступники начали создавать фейковые сайты от лица известных брендов и заманивать своих жертв ссылками на розыгрыши и опросы. За участие в них пользователям обещают дорогостоящие гаджеты. Ежемесячные потери пользователей со всего мира от таргетированного мошенничества с фейковыми опросами и розыгрышами составляют около 5,9 миллиарда рублей.