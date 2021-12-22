Илон Маск заявил о выполненном обещании по продаже акций Tesla

Гендиректор Tesla Илон Маск продал достаточно акций компании, чтобы выполнить свое обещание — реализовать 10 процентов своего пакета. Об этом он рассказал в интервью сатирическому изданию The Babylon Bee.

«Я продал достаточно акций, чтобы получить почти 10 процентов и покрыть расходы на исполнение опционов», — заявил он. Как заметил MarketWatch, Маск реализовал опционы на покупку 16,4 миллиона акций по 6,24 доллара за одну ценную бумагу, фактически увеличив свою долю в компании.

Илон Маск провел опрос в социальной сети Twitter с вопросом, стоит ли ему продавать 10 процентов своих акций Tesla, и большая часть участников голосования поддержали инициативу. Маск объяснил идею продажи тем, что ему необходимо уплатить налоги на опционы на покупку акций по фиксированной цене. К 21 декабря общее количество проданных Маском акций составило 13,5 миллиона — около 80 процентов от того, что он планировал продать. До проведения опроса Маску принадлежало 17 процентов акций Tesla, стоимость его доли оценивалась более чем в 200 миллиардов долларов, а 10 процентов от нее — почти в 21 миллиард.

По словам самого Маска, в 2021 году он заплатит больше налогов, чем любой другой американец за всю историю. Власти могут выставить миллиардеру счет на сумму, превышающую 10 миллиардов долларов. Такую сумму Маску придется заплатить только в том случае, если он воспользуется всеми своими опционами, так как за пользование этим финансовым инструментом в США предусмотрен специальный налог.