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Врач назвал требующие обращения к медикам симптомы после нахождения на морозе

Врач Тяжельников: при переохлаждении человека следует поместить в тепло и вызвать медиков

Фото: Pixabay

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников назвал симптомы, появляющиеся после длительного нахождения на морозе и требующие обращения к медикам. Его слова приводит РИА Новости.

Врач указал, что пониженная температура, спутанность сознания, бледность могут быть симптомами переохлаждения, а потеря чувствительности на отдельных участках и покалывание свидетельствуют об обморожении. В этом случае человека следует переместить в тепло, укрыть и вызвать докторов.

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Тяжельников предупредил, что обмороженную кожу нельзя растирать снегом, поскольку это ее травмирует, а также не следует помещать в теплую воду во избежание некроза.

«Нельзя отпускать обмороженные конечности в горячую воду, так как быстрое нагревание может привести к некрозу обмороженного участка кожи. В случае если вы определили у себя обморожение, также необходимо скорее обратиться к врачу», — заключил специалист.

Ранее москвичей предупредили о наступлении рекордных морозов до 22 градусов ниже нуля. Об этом предупредил жителей столицы ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что в среду, 22 декабря, в ночное время температура опустится до 22 градусов мороза, а днем до минус 17-19. По словам специалиста, такой температуры в столице не наблюдалось последние 40 лет.

Марина Совина
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