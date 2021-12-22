Белый дом заявил об отсутствии агрессивных целей у США и НАТО в отношении России

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что у США и НАТО отсутствуют агрессивные цели в отношении России. Ее слова передает РИА Новости.

«У НАТО нет агрессивных целей в отношении России, это оборонительный союз», — пояснила Псаки. Отвечая на просьбу прокомментировать заявления российских властей о том, что НАТО представляет угрозу для региональной безопасности, она отметила, что «у президента России Владимира Путина своя аудитория, и это не американцы».

В октябре Владимир Путин заявил, что угроза, возникающая из-за активных связей Украины с НАТО, имеет существенное значение. Хотя членство Киева в альянсе может так и не состояться, опасения вызывает активное осваивание украинской территории со стороны организации, отметил он.