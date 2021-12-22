Миру предсказали рост неравенства

Международный банк реконструкции и развития (МБРР), входящий в структуру Всемирного банка, предупредил мир о растущем неравенстве во всем мире и усилении разделения стран на бедные и богатые из-за пандемии коронавируса. Выдержки из обзора организации приводит «Коммерсантъ».

Авторы проанализировали антикризисные бюджетные меры, принятые властями разных стран по всему миру — всего около четырех тысяч, и предсказали, что эффективность их реализации прямо зависит от уровня развития национальной экономики.

Различаются и затраты разных стран на антикризисные меры. Так, в развитых государствах они составили около 20 процентов ВВП, в то время как в странах с развивающейся экономикой и средним уровнем дохода их доля в среднем равняется 5,9 процента ВВП, в беднейших — 3,4 процента.

По мнению авторов, непродуманность и неэффективность мер в отдельных странах грозит ростом расслоения государств на бедные и богатые и усугублением нынешней ситуации с неравенством. Так, наиболее пострадавшие от пандемии страны Африки и Ближнего Востока могут столкнуться с нищетой из-за неэффективного использования выделяемых правительствами и международными организациями ресурсов.

Эффективнее всего, по оценке МБРР, антикризисные меры реализуются в странах Северной Америки, Европы и Центральной Азии. Там они лучше доходят до адресатов и защищены от злоупотреблений со стороны всех участников процесса. В то же время самая низкая адресность антикризисных инструментов в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Также богатые и развитые страны оказались лидерами по количеству «обратимых» внедряемых программ помощи. Так называются программы, которые могут быть свернуты без ощутимого негативного влияния на национальную экономику. В наиболее развитых странах доля таких программ составляет около 85 процентов, в бедных — около 76-77 процентов.

