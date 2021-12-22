Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Миру предсказали рост неравенства

МБРР: в мире усилится неравенство из-за пандемии коронавируса

Фото: Carla Carniel / Reuters

Международный банк реконструкции и развития (МБРР), входящий в структуру Всемирного банка, предупредил мир о растущем неравенстве во всем мире и усилении разделения стран на бедные и богатые из-за пандемии коронавируса. Выдержки из обзора организации приводит «Коммерсантъ».

Авторы проанализировали антикризисные бюджетные меры, принятые властями разных стран по всему миру — всего около четырех тысяч, и предсказали, что эффективность их реализации прямо зависит от уровня развития национальной экономики.

Различаются и затраты разных стран на антикризисные меры. Так, в развитых государствах они составили около 20 процентов ВВП, в то время как в странах с развивающейся экономикой и средним уровнем дохода их доля в среднем равняется 5,9 процента ВВП, в беднейших — 3,4 процента.

Материалы по теме:
«Нелегальных майнеров придется сажать» Что будет с добычей криптовалют в России?
«Нелегальных майнеров придется сажать»Что будет с добычей криптовалют в России?
15 декабря
«Трудные времена проверяют тебя на прочность» Миллиарды из США вкладывают в Россию. Как это происходит в эпоху санкций?
«Трудные времена проверяют тебя на прочность»Миллиарды из США вкладывают в Россию. Как это происходит в эпоху санкций?
17 декабря

По мнению авторов, непродуманность и неэффективность мер в отдельных странах грозит ростом расслоения государств на бедные и богатые и усугублением нынешней ситуации с неравенством. Так, наиболее пострадавшие от пандемии страны Африки и Ближнего Востока могут столкнуться с нищетой из-за неэффективного использования выделяемых правительствами и международными организациями ресурсов.

Эффективнее всего, по оценке МБРР, антикризисные меры реализуются в странах Северной Америки, Европы и Центральной Азии. Там они лучше доходят до адресатов и защищены от злоупотреблений со стороны всех участников процесса. В то же время самая низкая адресность антикризисных инструментов в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Также богатые и развитые страны оказались лидерами по количеству «обратимых» внедряемых программ помощи. Так называются программы, которые могут быть свернуты без ощутимого негативного влияния на национальную экономику. В наиболее развитых странах доля таких программ составляет около 85 процентов, в бедных — около 76-77 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В США ответили на обвинения России в подготовке провокации в Донбассе
Назван лучший перекус для путешествий
Десятки человек пропали без вести после схода оползня в Мьянме
Названы лучшие умные часы
Россияне разлюбили удаленку
Миру предсказали рост неравенства
Коммунальщиков без страховки заметили на крыше в Москве
Уехавший за границу россиянин сравнил иностранные и русские продукты
Девушка избитого фигуриста-чемпиона рассказала о сроках его восстановления
Кардиолог описала тахикардию перед инфарктом
Найдены самые дешевые квартиры Москвы
Ночные морозы в Москве побили полувековой рекорд
Упорная служебная собака отыскала убийцу вопреки вьюге
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter