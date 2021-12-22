Упорная служебная собака отыскала убийцу вопреки вьюге

В Благовещенске полиции удалось установить и задержать подозреваемого в убийстве мужчину благодаря упорству служебной собаки, которая вопреки вьюге на улице отыскала дом, где он находился, сообщает Главное управление МВД по Амурской области.

В подъезде жилого дома нашли окровавленное тело мужчины, не жившего в том здании, помочь которому на тот момент уже не представлялось возможности. Однако прибывшему на место происшествия кинологу и его собаке удалось по следам крови, оставленным подозреваемым возле дома, установить маршрут его движения. При этом погодные условия были крайне неблагоприятными: в ту ночь были сильный мороз и вьюга. Следы периодически терялись, а дорогу приходилось подсвечивать фонариком.

«Наконец собака привела оперативников к одному из частных домов. Находившуюся там компанию стражи порядка доставили в отдел полиции. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность одного из этих людей к совершению преступления. Мужчина дал признательные показания», — говорится в сообщении.

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