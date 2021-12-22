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В Краснодаре пройдет посвященная животным выставка «Посланники мира»

В Краснодаре пройдет выставка анималиста Строганова «Посланники мира»

Фото: Россотрудничество

В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств 2 января откроется выставка московского художника Сергея Строганова «Посланники мира», посвященная животным. Об этом сообщает «Утренний юг».

В экспозиции будет представлено более 30 работ. Образы животных, созданных Строгановым, всегда индивидуальны, лаконичны, наполнены гармонией.

В пресс-службе выставочного зала рассказали, что работы Строганова занимали призовые места на различных выставках и проектах, в том числе XIV международная выставка-конкурс современного искусства «Российской неделе искусств», в Неделя Искусств в Португалии, Кубок России по художественному творчеству «Ассамблея искусств», арт-проект «По следам красной книги» и международный конкурс «Золотая черепаха».

Выставка будет работать до 30 января.

Ранее сообщалось, что в Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан музея-заповедника «Казанский Кремль» открылась выставка кожаной мозаики и батика. Автором изделий является ученица российского модельера Вячеслава Зайцева, заслуженный деятель искусств Татарстана, член Союза художников России Светлана Гарбузова.

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Сергей Истомин
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