Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украинец тайно объявил себя президентом и оказался пойман СБУ

СБУ: задержан лидер антигосударственной организации, объявивший себя президентом Украины

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Днепропетровской области «антигосударственную организацию», лидер которой тайно объявил себя новым президентом страны, сформировал «теневое правительство» и начал подготовку к насильственному свержению власти. Сообщение о задержании злоумышленника появилось на сайте украинского ведомства.

По данным силовиков, украинец, имя которого не раскрывается, длительное время собирал вокруг себя единомышленников, которых объединил во «всеукраинский национальный конгресс» и призвал к свержению действующей власти. Он был пойман после того, как попытался склонить на свою сторону ветеранов боевых действий в Донбассе. «На первом собрании добился избрания себя так называемым “президентом Украины”. Другими решениями назначены “председатель Верховного совета”, “премьер-министр”, руководители силовых ведомств», — говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что во время обыска у мужчины были найдены печати и бланки «нового правительства», «дипломатические паспорта» высокопоставленных должностных лиц и компьютерная техника с доказательствами антигосударственной деятельности. Ему было предъявлено подозрение по статье о попытках свержения конституционного строя, максимальное наказание по ней предусматривает десяти лет заключения в колонии.

Материалы по теме:
«Весь мир будет выглядеть иначе» 30 лет назад начался распад СССР. Почему этот процесс не закончился до сих пор?
«Весь мир будет выглядеть иначе»30 лет назад начался распад СССР. Почему этот процесс не закончился до сих пор?
13 декабря
«Большевистская партия была сектой» Почему идея мировой революции умерла вместе с первым поколением советских вождей?
«Большевистская партия была сектой»Почему идея мировой революции умерла вместе с первым поколением советских вождей?
Вчера

В июне украинские спецслужбы раскрыли ячейку активистов, которые создали в Гуляйполе подпольный городской совет и агитировали за восстание в Запорожской области. Члены движения называли себя народовольцами, агитировали среди местных жителей за непризнание украинской власти и даже избрали себе «мэра» и «депутатов» фейкового горсовета.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Михаил Кириллов
Обсудить
Последние новости
Умер основатель «Билайна»
В Кремле назвали наиболее эффективные вакцины против омикрон-штамма
Дзюба рассказал о своей реакции на критику
В Кремле назвали условия для следующего саммита Путина с Байденом
В «Векторе» рассказали о темпах распространения омикрона
В Кремле призвали отказаться от политизации сертификации «Северного потока-2»
Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса
Названа цена соседства с принцем Гарри и Опрой Уинфри
Песков оценил возможность перекрытия газа для Европы
Американские врачи раскритиковали Байдена за пассивную борьбу с пандемией
КГБ Белоруссии задержал россиянина по делу о терроризме
Предложен новый способ лечения геморрагического инсульта
Украина договорилась с Венгрией по газу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter