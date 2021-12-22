Украинец тайно объявил себя президентом и оказался пойман СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Днепропетровской области «антигосударственную организацию», лидер которой тайно объявил себя новым президентом страны, сформировал «теневое правительство» и начал подготовку к насильственному свержению власти. Сообщение о задержании злоумышленника появилось на сайте украинского ведомства.

По данным силовиков, украинец, имя которого не раскрывается, длительное время собирал вокруг себя единомышленников, которых объединил во «всеукраинский национальный конгресс» и призвал к свержению действующей власти. Он был пойман после того, как попытался склонить на свою сторону ветеранов боевых действий в Донбассе. «На первом собрании добился избрания себя так называемым “президентом Украины”. Другими решениями назначены “председатель Верховного совета”, “премьер-министр”, руководители силовых ведомств», — говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что во время обыска у мужчины были найдены печати и бланки «нового правительства», «дипломатические паспорта» высокопоставленных должностных лиц и компьютерная техника с доказательствами антигосударственной деятельности. Ему было предъявлено подозрение по статье о попытках свержения конституционного строя, максимальное наказание по ней предусматривает десяти лет заключения в колонии.

В июне украинские спецслужбы раскрыли ячейку активистов, которые создали в Гуляйполе подпольный городской совет и агитировали за восстание в Запорожской области. Члены движения называли себя народовольцами, агитировали среди местных жителей за непризнание украинской власти и даже избрали себе «мэра» и «депутатов» фейкового горсовета.