Названо условие повышения доступности жилья в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что повысить в столице доступность жилья удастся за счет увеличения объемов строительства. Глава города назвал условие развития ситуации на рынке во время выступления с отчетом перед Мосгордумой, сообщает РБК.

Мэр назвал ситуацию с жилищным строительством одной из острейших проблем города. По словам Собянина, по итогу 2021 года в столице введут в строй семь миллионов квадратных метров жилья — показатель станет рекордным за всю историю города, он в два раза превышает значение 2012 и 2014-2015 годов.

Подобный рост был обеспечен за счет реализации программы реновации, льготного ипотечного кредитования и комплексного освоения территорий. «В результате увеличения жилищного строительства квартиры в Москве будут более доступными для жителей города», — заявил Собянин.

В октябре 2021 года глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что доступное жилье в России появится при условии совокупности трех факторов. В списке оказались рост доходов населения, снижение стоимости жилья и доступность ипотеки.