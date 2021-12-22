Вице-президента «Ростелекома» избили в ресторане

Вице-президента компании «Ростелеком» Игоря Зимина избили в ресторане на Озерковской набережной в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, установленные в заведении. На ролике видно, как к сидящему за столиком мужчине подходит другой посетитель и несколько раз бьет его по голове, а затем уходит в сторону. Спустя некоторое время пострадавший подошел к нападавшему, между ними завязался разговор.

По данным канала, оппонентом Зимина оказался 31-летний Руслан Сейтумеров. Уточняется, что топ-менеджер «Ростелекома» получил удары по голове после того, как сделал Сейтумерову замечание за громкое поведение.

Полиция проводит проверку.

На сайте «Ростелекома» говорится, что Игорь Зимин занимает должность вице-президента компании по прикладным проектам.