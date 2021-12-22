Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Вице-президента «Ростелекома» избили в ресторане

«112»: вице-президента «Ростелекома» Зимина ударили по голове в московском ресторане

Вице-президента компании «Ростелеком» Игоря Зимина избили в ресторане на Озерковской набережной в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, установленные в заведении. На ролике видно, как к сидящему за столиком мужчине подходит другой посетитель и несколько раз бьет его по голове, а затем уходит в сторону. Спустя некоторое время пострадавший подошел к нападавшему, между ними завязался разговор.

По данным канала, оппонентом Зимина оказался 31-летний Руслан Сейтумеров. Уточняется, что топ-менеджер «Ростелекома» получил удары по голове после того, как сделал Сейтумерову замечание за громкое поведение.

Полиция проводит проверку.

На сайте «Ростелекома» говорится, что Игорь Зимин занимает должность вице-президента компании по прикладным проектам.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
«Нафтогаз» подал в ЕС жалобу на «Газпром»
Снявшей номер туристке пришлось спать рядом с обедающими в ресторане людьми
Бывшую замминистра просвещения Ракову отказались отпустить из СИЗО
Белорусскому художнику предъявили обвинение за перформанс с тачкой навоза
Вице-президента «Ростелекома» избили в ресторане
Леопарду пришлось спрятаться на дереве от разъяренного слона
В московском небе заметили сразу два необычных природных явления
На YouTube-канале Моргенштерна исчез клип с пропагандой наркотиков
Российский уголовник получил срок за заживо сожженного ветерана
Находящийся в больнице фигурист-чемпион описал детали избиения
Россиянам рассказали об опасности после отмены обязательного техосмотра
На Украине заявили о применении ракетных комплексов Javelin в Донбассе
Россия уничтожила командира чеченских боевиков в Сирии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter