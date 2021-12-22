Власти Москвы рассказали о формате обучения школьников

Школьников Москвы могут перевести из-за ситуации с COVID-19 на дистанционный формат обучения только в крайнем случае. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает РИА Новости.

«Стараемся не применять эту меру», — подчеркнул градоначальник.

Ранее в Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников в грядущем 2022 году. Замглавы ведомства Татьяна Васильева заявила, что не планирует переводить школьников на удаленку.

По ее словам, цифровизация в образовании помогает учителям в проведении уроков. Но такие технологии предназначены для применения в школе, подчеркнула Васильева.