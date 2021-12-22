Путину посоветовали взять на вооружение методы Сталина

Президент России Владимир Путин должен взять на вооружение методы Сталина и других советских вождей. Такое мнение высказал глава КПРФ Геннадий Зюганов, передает портал Ura.ru в Telegram.

По его словам, Путин проводит правильную политику. Однако президенту «не хватает жесткости и решительности, которая была у Сталина», уверен лидер коммунистов.

В июне бывший помощник президента России Владислав Сурков сравнил Владимира Путина с императором Октавианом, потому что он, по его мнению, так же, как и основатель Римской империи, совместил демократию с монархическим архетипом. Он отметил, что российский лидер создал «новый тип государства».