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Путину посоветовали взять на вооружение методы Сталина

Лидер КПРФ Зюганов: Путин должен взять на вооружение методы Сталина и других вождей СССР

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин должен взять на вооружение методы Сталина и других советских вождей. Такое мнение высказал глава КПРФ Геннадий Зюганов, передает портал Ura.ru в Telegram.

По его словам, Путин проводит правильную политику. Однако президенту «не хватает жесткости и решительности, которая была у Сталина», уверен лидер коммунистов.

В июне бывший помощник президента России Владислав Сурков сравнил Владимира Путина с императором Октавианом, потому что он, по его мнению, так же, как и основатель Римской империи, совместил демократию с монархическим архетипом. Он отметил, что российский лидер создал «новый тип государства».

Марина Совина
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