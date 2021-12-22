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Спорт

Тутберидзе назвала свою единственную фаворитку

Тренер Этери Тутберидзе назвала своей единственной фавориткой дочь Диану Дэвис

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе назвала свою единственную фаворитку в фигурном катании. Об этом она рассказала в фильме «Этери Тутберидзе. Откровенный разговор», анонс которого вышел в эфире Первого канала.

«Я скажу честно: у меня только одна фаворитка — это моя дочка [фигуристка Диана Дэвис]», — заявила Тутберидзе. Тренер призналась, что ругает 17-летнюю спортсменку за недотянутые стопы. По словам Тутберидзе, Дэвис ее слушается, хотя и сопротивляется, как это часто бывает в отношениях детей и родителей.

Диана Дэвис в паре с Глебом Смолкиным выступает в танцах на льду. Спортсмены дебютировали во взрослой сборной в этом году. В прошедшем сезоне пара завоевала бронзу на чемпионате России среди юниоров. В финале юниорского Гран-при танцевальный дуэт стал шестым, а на юниорском чемпионате мира россияне продемонстрировали пятый результат.

Тутберидзе подготовила несколько олимпийских чемпионок, а также победительниц первенств мира и Европы в женском одиночном катании. Среди ее воспитанниц Юлия Липницкая, Алина Загитова, Евгения Медведева, Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова, Камила Валиева и другие.

Дарья Коршунова
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