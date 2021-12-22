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Украина договорилась с Венгрией по газу

Украина и Венгрия заключили соглашение о мощностях для транспортировки природного газа

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Киев и Будапешт заключили соглашение о гарантированных мощностях для транспортировки природного газа из Венгрии на Украину с 1 января 2022 года. Об этом сообщается на сайте «Оператора ГТС Украины».

Утверждается, что создание мощностей для импорта из Венгрии направлено на диверсификацию источников снабжения и усиление энергетической безопасности Украины. Таким образом, Киев увеличил гарантированные мощности почти на 30 процентов и открыл доступ к новым источникам природного газа, в частности, к СПГ-терминалу на острове Крк в Хорватии.

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17 ноября

Договоренность с Венгрией позволит Украине транспортировать до восьми миллионов кубометров природного газа в сутки. Вместе с имеющимися 27 миллионами ​кубометров газа из Словакии общий объем импорта на Украину вырастет до 35 миллионов кубометров в сутки.

«Впервые с 2014 года Украина увеличивает гарантированные мощности для импорта газа из Европы. Новое соглашение заключено именно с Венгрией, из которой Украина в этом году импортировала 90 процентов газа виртуальным реверсом. Это демонстрирует рыночный спрос на венгерско-украинский маршрут транспортировки газа, поэтому соглашение выгодно обеим сторонам», — сказал генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

Ранее в декабре стало известно, что «Газпром» отказался продавать больше газа через Украину. «Оператор ГТС Украины» на аукционе предложил транзитные мощности на январь в объеме до 9,8 миллиона кубометров в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 миллиона кубометров через «Сохрановку». Российская компания не захотела продавать больше топлива, они остались невостребованными.

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Варвара Кошечкина
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