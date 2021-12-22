Лавров обвинил Запад в желании доминировать за счет ЮНЕСКО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил страны Запада в желании доминировать в мире за счет ЮНЕСКО (организация по вопросам образования, науки и культуры ООН). Его слова передает РИА Новости.

«Есть тенденции, которые наблюдаются на международной арене и которые связаны с попытками наших западных коллег всячески обеспечить свое доминирование. Это, к сожалению, усматривается и в деятельности ЮНЕСКО», — заявил глава МИД России. По его словам, Запад пытается диктовать свои интересы в этой организации.

Ранее Лавров подтвердил, что Москва не хочет войны, но намерена жестко обеспечивать свою безопасность. При этом отметил, что Россия заранее предупреждает «горячие головы», которые захотят посягнуть на мирную жизнь страны.