Ургант пошутил про дорогие билеты на новогодний концерт Сердючки

Популярный российский телеведущий Иван Ургант пошутил над стоимостью билетов на новогодний концерт украинского музыканта Андрея Данилко, известного по сценическому образу Верки Сердючки. Певец проведет его в Дубае. Комментарий шоумена прозвучал в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале. Отрывок доступен на YouTube.

Ургант, ссылаясь на издание «Глас.ru», сообщил, что билет на новогодний концерт Сердючки будет стоить 167 тысяч рублей. Шоу пройдет 31 декабря в одном из отелей Дубая. «Вы представляете, 167 тысяч рублей — один билет. И вот так, уже не первый раз, самой дорогой женщиной в Дубае оказался мужчина», — пошутил телеведущий.

Ранее стало известно, что Сердючка выступит на фестивале Big Art Festival в отеле Raffles The Palm в Дубае в новогоднюю ночь за 12 миллионов рублей. Информацию о гонораре раскрыл организатор мероприятия Максим Берин. Промоутер заявил, что договаривался с певцом еще за полтора года до даты проведения праздника.

Под женским псевдонимом Верка Сердючка выступает украинский певец и актер Андрей Данилко. Образ появился еще в 90-х, однако дебютный альбом «Ха-ра-шо!» был выпущен в 2003 году. Пластинка спустя несколько месяцев после выхода заняла первое место среди российских продаж. После этого Сердючка также выпустила альбомы «Чита Дрита», Tralli-Valli и некоторые другие.