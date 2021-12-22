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В МГУ раскрыли успеваемость девятилетней студентки

Пресс-служба МГУ: девятилетняя Алиса Теплякова не проявила особых успехов в учебе
Алиса Теплякова

Алиса Теплякова. Кадр: РБК / YouTube

Девятилетняя студента МГУ Алиса Теплякова не проявила особых успехов в учебе. Такую информацию раскрыли в пресс-службе вуза, передает ТАСС.

«К сожалению, за весь период обучения ни один из преподавателей Московского университета, работавших с курсом и группой Алисы, так и не сообщил о каких-либо особых успехах при освоении девятилетней студенткой дисциплин из учебного плана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что преподаватели о якобы успехах Алисы узнавали из СМИ. В пресс-службе добавили, что девочка при поступлении не показала каких-либо выдающихся знаний. Кроме того, она не смогла выдержать конкурсной процедуры.

В вузе неоднократно разъясняли, что Теплякова еще не готова получить профессию психолога, однако ее родители настояли на заключении контрактного договора на обучение. В пресс-службе подчеркнули, что узнать образовательные потребности девятилетней студентки не смогли, в том числе и из-за стремления ее отца самостоятельно организовывать образовательный процесс.

21 декабря Евгений Тепляков, отец Алисы, напал на заместителя декана факультета психологии после экзамена дочери. Он попытался прорваться на факультет и поговорить об оценке Алисы, но его не пускали. Как рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе психфака, из-за этого мужчина начал кричать и оскорблять сотрудников.

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Никита Абрамов
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