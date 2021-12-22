Снявшей номер туристке пришлось спать рядом с обедающими в ресторане людьми

Путешественница Дезире Бейкер (Desiree Baker) сняла номер в отеле Нью-Йорка и пожаловалась на то, что ей пришлось спать рядом с обедающими в ресторане людьми. Подробности случившегося она описала в ролике, опубликованном в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что забронировала отпускное жилье с помощью сервиса Airbnb. На странице объекта размещения была фотография номера, вид из окна которого открывался на голубое небо и высокие здания. Однако по приезде туристка была крайне удивлена, обнаружив, что ее комната оказалась смежной с обеденным залом ресторана и все, что отделяет ее от ужинающих людей, это окно с жалюзи.

«Это вообще законно? Такое даже невозможно придумать. Я могу открыть окно и прикоснуться к их столу», — подписала пост автор. Видео быстро стало вирусным, набрав за два дня 9,1 миллиона просмотров в сети.

Вид из окна номера рассмешил юзеров, и они принялись писать ироничные комментарии под публикацией. «Объявление на Airbnb: "Отель в шаговой доступности от ресторана"», «Смеюсь в голос. Когда вы сказали, что номер прямо в ресторане, я не думал, что это в прямом смысле», «Теперь у меня новый страх: я сижу у окна-зеркала и кто-то смотрит, как я ем», «Это похоже на страшные сны, когда вы выходите из своей спальни и попадаете в какое-то общественное место», — написали они.

Ранее туристка, заселившаяся в гостиницу в округе Колумбия, штат Вашингтон, заявила о ломившемся в ее комнату ночью незнакомце и взбудоражила пользователей социальной сети. По словам женщины, у него даже был ключ от ее двери, однако она закрыла ее на внутренний замок.