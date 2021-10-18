Гостья отеля заявила о ломившемся в ее номер незнакомце и взбудоражила сеть

Женщина заселилась в отель в Вашингтоне и пожаловалась на ломившегося в ее в номер мужчину

Туристка, заселившаяся в гостиницу в округе Колумбия, штат Вашингтон, заявила о ломившемся в ее комнату ночью незнакомце и взбудоражила пользователей социальной сети. На ее пост обратили внимание в издании Newsweek.

Так, гостья отеля Cambria Майя Анжелика (Maya Angelique) рассказала в интернете, что когда она мылась в душе в своем номере, внутрь пытался пробраться незнакомец. По словам женщины, у него даже был ключ от ее двери, однако перед тем как пойти мыться она закрыла ее на внутренний замок.

Кроме того, постоялица утверждала, что когда мужчина не смог попасть внутрь, он начал кричать, чтобы она открыла «чертову дверь», а затем побежал по коридору. Женщина предполагает, что это мог быть похититель или преступник. «Округ Колумбия — один из ведущих городов страны, где торгуют людьми. Когда пропадают чернокожие женщины, о нас никто не говорит», — пожаловалась она.

Вдобавок Анжелика рассказала, что после инцидента она позвонила на ресепшн и сообщила о случившемся, однако ее заверили, что это был уборщик. «Но в какой вселенной к вам в номер приходят убираться в час ночи?» — возмутилась она и уточнила, что сотрудница отеля при разговоре вела себя подозрительно.

В итоге гостья попросила, чтобы ее перевели в другой номер, поскольку она боялась оставаться в этом, и когда ее просьбу выполнили, она тут же «забаррикадировала» дверь изнутри.

Ее публикация стала вирусной в сети и набрала более 40 тысяч лайков и 20 тысяч комментариев. Другие постояльцы отеля Cambria рассказывали в комментариях о похожих историях, которые происходили с ними во время отдыха в этой гостинице.

В июле помещенные на изоляцию в карантинные отели Великобритании туристки массово пожаловались на домогательства со стороны охранников. Уточнялось, что издание «Би-би-си» сообщило о 16 поступивших в редакцию жалобах от разных женщин. Одна из них рассказала о том, что сотрудник гостиницы настойчиво стучал в дверь ее комнаты, а когда туристка не открыла, он предупредил, что зайдет позже.