Американский турист изнасиловал массажистку и 13-летнего подростка в Таиланде

В Таиланде турист из США в состоянии наркотического опьянения изнасиловал двух местных девушек и был арестован. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, это случилось в понедельник, 27 сентября, в провинции Кхонкэн на северо-востоке королевства. 37-летний Роберт Эндрю Гордон (Robert Andrew Gordon) из Колорадо напал на массажистку, совершил насильственные действия сексуального характера и скрылся с места преступления на мотоцикле. Затем американец надругался над 13-летней девочкой-подростком, которая продавала мед в придорожном ларьке.

Преступника нашли по записи с камер видеонаблюдения, на которой он покидает массажную студию. Отмечается, что местные жители нашли пострадавшую девушку на полу кабинета — она была без сознания и истекала кровью.

Туриста арестовали в Бангкоке, в районе Сой Нана, известном как местный «квартал красных фонарей». Гордон признался полиции в содеянном, однако указал на то, что находился под действием наркотических веществ — по его мнению, это должно быть смягчающим фактором при вынесении приговора.

Ранее в сентябре в ОАЭ приговорили к 15 годам лишения свободы мужчину, который притворился парикмахером и изнасиловал туристку. Уточняется, что гражданин Марокко встретил девушку в ресторане отеля в Дубае и пригласил к себе в гости под предлогом продажи средств для ухода за волосами со скидкой. Далее, по словам туристки, они зашли в его квартиру, он запер дверь и изнасиловал ее.