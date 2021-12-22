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Россиянина посадили за поджог показавшейся ему ведьмой подруги

Суд дал 2,5 года жителю Волгоградской области, поджегшему подругу, приняв ее за ведьму

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Волгоградской области суд вынес приговор 40-летнему жителю города Новоаннинский Андрею Атарщикову, который принял подругу за ведьму и поджег ее. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина признан виновным по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с мучениями для потерпевшего») УК РФ. Суд дал ему 2,5 года лишения свободы с учетом смягчающих его вину обстоятельств — потерпевшая заявила, что подсудимый возместил ей материальный ущерб и моральный вред в полном объеме.

Из материалов дела следует, что в мае 2021 года Атарщиков и его бывшая сожительница устроили застолье у него дома. Во время распития алкоголя между ними произошел конфликт из-за того, что женщина не хотела возвращаться к Атарщикову. Он решил, что она ведьма, потому что у нее светятся глаза, и решил проверить, горит она или нет. Мужчина сбегал в сарай за канистрой с бензином, облил экс-подругу и поджег. Потом он потушил ее, обмазал ожоги мазью, но на следующий день ей стало хуже. Женщина была госпитализирована с ожогами головы, шеи, тела и рук первой, второй и третьей степени тяжести.

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Любовь Ширижик
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