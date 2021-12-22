Невыпущенный флагман Xiaomi 12 побил рекорды
Смартфон Xiaomi 12 оценили специалисты лаборатории DisplayMate. Об этом сообщает издание GizmoChina.
Журналисты ссылаются на сообщение главы китайской корпорации Лэя Цзюня (Lei Jun), который раскрыл первую информацию о новом смартфоне бренда. По словам топ-менеджера компании, их флагман Xiaomi 12 был протестирован экспертами лаборатории DisplayMate. По результатам тестов аппарат побил 15 рекордов, связанных с качеством передних панелей, — подробности не раскрываются. Девайс также получил рейтинг А+.
Лэй Цзюнь отметил, что смартфон Xiaomi 12 отличается высококачественным AMOLED-экраном, который имеет 16 уровней яркости. Передняя панель устройства защищена прочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. При этом телефон еще не был выпущен.
По информации инсайдеров, в конце года китайская компания представит три смартфона новой флагманской серии — Xiaomi 12, 12 Pro и 12X. Аппараты будут базироваться на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и иметь MIUI 13 на базе операционной системы Android 12. Анонс флагманов намечен на 28 декабря.
В конце сентября специалисты DisplayMate назвали экран iPhone 13 Pro Max лучшим в мире. Как следует из отчета организации, самый дорогой флагман Apple имеет «превосходный дисплей для смартфонов высшего уровня мирового класса».