Умер основатель «Билайна» и фонда «Династия» Дмитрий Зимин. Об этом сообщил на своей странице в Facebook его сын Борис Зимин. Создателю сотового оператора было 88 лет. Ранее Зимин попал в рейтинг богатейших бизнесменов России по версии Forbes: в 2005 году его состояние оценивалось в 520 миллионов долларов.

По словам сына, бизнесмен скончался в Швейцарии. Причина смерти не уточняется, однако известно, что в последнее время Зимин тяжело болел. «Мой отец был большой жизнелюб и прожил большую жизнь. Спасибо ему за все, за то, что создал, за то, что был. [...] Он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением — последние месяцы он тяжело болел. Все. Прощание и прочие подробности позже», — написал Борис Зимин в социальной сети.

Дмитрий Зимин основал «Вымпелком-Коммуникации», затем работавшую под торговой маркой «Билайн», в 1992 году вместе с Константином Кузовым. Бизнесмен был крупным благотворителем — через десять лет он также создал и возглавил фонд поддержки фундаментальной науки «Династия». В 2016 году Дмитрий Зимин вместе с сыном Борисом основали международную некоммерческую организацию Zimin Foundation, которая занимается поддержкой науки и образования. Кроме того, Зимин являлся соучредителем премии «Просветитель».

Зимин отмечал, что «уход из бизнеса в благотворительность — «стандартный путь, обычное человеческое поведение». Предприниматель был известен своей критической позицией в отношении политической ситуации в России. После внесения фонда «Династия» в реестр некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции «иностранного агента», Зимин эмигрировал из России.